Baker: ’Geschiedenis schrijven voor Vitesse’

"Ik vond ons eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Er stond veel spanning op deze wedstrijd maar dat mag geen excuus zijn. We hebben voetballers die daar mee om kunnen gaan. Gelukkig is het goed gekomen. Het maakt mij niet uit of we in de finale tegen AZ of SC Cambuur moeten. Als we die finale maar winnen. Daar gaan we alles aan doen.''

Trainer Henk Fraser van Vitesse was niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg, maar over de uitslag was hij 'supertevreden'. "We staan in De Kuip en daar draait het om. Halve finales zijn er om snel te vergeten'', zei Fraser tegen Fox Sports. "Na afloop van het bekertoernooi geldt alleen de uitslag van de finale. Die moeten we dus winnen. Dan heeft niemand het meer over deze halve finale."