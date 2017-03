Kashia: ’Eindelijk kans op titel’

„Eíndelijk de kans op een titel, deze club heeft zo’n lange historie, maar geen hoofdprijzen”, glunderde de captain na afloop toen hij in woord en gebaar liet zien wat deze finaleplek voor hem betekent. „Ik ben hier al zeven jaar en dit is één van de allergrootste momenten in mijn carrière. Ik ben kapot en ga herstellen van dit amazing moment. We gaan ons nu realiseren hoe groot de kans is dat wij de beker ook daadwerkelijk kunnen winnen. Ik ben Lewis Baker dankbaar. Zijn traptechniek helpt ons al het hele seizoen.”

Van Wolfswinkel Ricky van Wolfswinkel staat voor een hoofdprijs bij de club waar hij werd grootgebracht. Hij is één van de weinigen in de selectie van Henk Fraser die al een bekerfinale in zijn bagage heeft. „In Portugal, maar die verloren we met Sporting”, zegt de spits. „Als ik daar aan terugdenk baal ik nog steeds. Zo ver wil ik het nu niet laten komen. Dat ik nu met Vitesse een finale haal, is extra speciaal. Normaal komen we hier nooit zo ver. Dit is een moment om van te genieten.”

Al vond hij het spel van zijn ploeg niet om over naar huis te schrijven. „Het was gewoon heel slecht wat we lieten zien”, zei Van Wolfswinkel. „Zij brachten Mathias Pogba er nog in en we kregen het moeilijk. Dan moet je met hart en ziel verdedigen. Het is mooi dat we het dan wél voor elkaar hebben gekregen.”