Barto: ’Er staat iets moois te gebeuren’

„Dat zou schitterend zijn”, lacht Barto. „Maar ik wil hierna sowieso weer een jaar Eredivisie spelen met Cambuur en een Europees avontuurtje is ook niet verkeerd (de bekerwinnaar plaatst zich voor de Europa League, red.).”

Barto is nog topfit, miste dit seizoen als enige Cambuurspeler geen duel en scoort bovendien áltijd in De Kuip (drie jaar op rij tegen Feyenoord). Maar voor dagdromerij ná het duel met AZ is voor hem nog geen plaats. „Dat is nog een stapje verder, maar er staat iets moois te gebeuren. Niemand hoeft ons te vertellen wat er op het spel staat. Het vertrouwen is groot en AZ is natuurlijk favoriet, maar dat waren Ajax en FC Utrecht ook. Wij zijn er klaar voor.”