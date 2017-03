"Mijn insteek van dit seizoen is geheel anders dan vorig jaar, al weet ik uit ervaring dat het nooit precies zo loopt als je wilt. Kijk alleen al maar naar 2016, waarin ik een klassement in de Ronde van Zwitserland, de Tour de France en de Vuelta a Espańa voor ogen had. Het is een compleet ander jaar geworden."

"Door mijn val in Zwitserland reed ik geen Tour. En in Spanje kwam ik er achter dat ik me goed voelde in een rol als vrijbuiter, met een ritzege tot gevolg. Dat heeft er toe geleid dat ik na mijn jarenlange focus op het klassement, ook voor ritwinst wil gaan in de Tour. Het zorgt er niet alleen voor dat ik die dagelijkse stress niet meer heb om me constant voorin te handhaven."

Hij vervolgt: "Tevens helpt het dat ik in bepaalde ritten niet heel diep hoef te gaan wanneer de klassementsmannen dat wel moeten. De energie die ik dan bespaar, geeft me meer kans om op andere dagen mee te strijden voor de ritwinst. En hoewel ik al tevreden ben over hetgeen ik heb bereikt in mijn loopbaan, zou een etappezege in de Tour vanzelfsprekend mijn palmares verrijken.”