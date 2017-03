Mollema: 'Ik ben blij dat ik in Italië start'

"Nu ligt de focus op de Giro d’Italia, waarin ik hoop om de podiumplaatsen mee te doen", aldus Mollema. "De komst van Alberto Contador bij Trek-Segafredo heeft deze keuze wel een beetje ingeleid. Als hij niet was gekomen, had ik waarschijnlijk weer een klassement in de Tour gereden. Al ben ik nu wel blij dat ik in Italië start. Dat geeft me weer nieuwe energie, ook door het andere programma."

"Ik rijd bijvoorbeeld geen enkele klassieker, omdat het niet in mijn voorbereiding op de Giro past. Het is een heel andere inspanning, met veel kortere beklimmingen, waarop je explosiviteit moet hebben. De laatste jaren heb ik mij juist beter ontwikkeld op lange klimmen. In die klassieke periode zal ik een hoogtestage doen. De Tour rijd ik overigens ook, maar dat zal in dienst zijn van Contador, die daar de kopman is. Ik zal voor onze ploeg in Frankrijk dezelfde rol vervullen als Wout Poels bij Sky doet.”