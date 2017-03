Chisnall wil profiteren van afwezigheid Van Gerwen

"Het is zonde dat Michael geblesseerd is, maar ik moet proberen ervan te profiteren", aldus Chisnall, die de aan zijn rug gekwetste Van Gerwen vervangt en daarom naast Barney ook Wade treft.

"Ik moet dit zien als een avond zoals we die later in het seizoen ook hebben. Dan speel je sowieso twee wedstrijden op een avond en ik hoop punten te gaan pakken in beide wedstrijden. Een goede avond kan enorm belangrijk zijn voor mijn seizoen."

Chisnall heeft na vier wedstrijden, net als Jelle Klaasen en Kim Huybrechts, pas twee punten.

Westpoint Arena, Exeter

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld

Jelle Klaasen - Kim Huybrechts

Gary Anderson - Phil Taylor

Dave Chisnall - James Wade

Adrian Lewis - Peter Wright