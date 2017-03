Verstappen: 'Ik denk dat we Mercedes bij aan het halen zijn'

"Het is nog te vroeg om te zeggen waar we staan.", zegt Verstappen op Verstappen.nl. "We hebben namelijk nog niet veel gepusht. Voor ons was het belangrijk om kilometers te maken en te kijken of alle onderdelen naar behoren werkten. Ik denk dat alles goed functioneerde. Tevens moest ik zelf aan de nieuwe auto wennen en ook het team moest leren omgaan met dit nieuwe type auto.”

Op de vraag in hoeverre de nieuwe wagen nog verandert tot aan de eerste Grand Prix in Melbourne antwoordt de Nederlander: "Hopelijk verandert de auto in de goede richting. We moeten afwachten. Ik ben er zeker van dat het iets gaat veranderen, maar dat doen de andere teams ook. Mercedes zal in het begin van het seizoen nog een voorsprong op ons hebben op het gebied van vermogen, al denk ik zeker dat we ze bij aan het halen zijn."