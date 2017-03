premium

Dreun voor Barney in Premier League

31 min geleden

Raymond van Barneveld kwam er donderdagavond in de Premier League niet aan te pas. In Exeter was Dave Chisnall, nota bene de nummer laatst van de prestigieuze competitie, een maatje te groot voor de Haagse darter. De Engelsman kwam snel op een 3-0 voorspong om vervolgens de wedstrijd met 7-2 naar zich toe te trekken. De zege betekende voor Chisnall de eerste twee punten in de Premier League.