AZ met pijn en moeite in bekerfinale na strafschoppen

Voor rust hield Cambuur moedig stand en had zelfs een aantal mogelijkheden om de score te openen. Er was een kansje voor Martijn Barto die de bal met de punt van zijn schoen net voorlangs schoot. Veruit de beste kans bij AZ was er voor Fred Friday die de bal niet helemaal onder controle kreeg en langs de Friese doelpaal schoot.

Na de rust kwamen beide ploegen prima uit de startblokken. Binnen tien minuten tijd had opnieuw Friday, die in de basis de voorkeur had gekregen boven clubtopscorer Wout Weghorst, twee goede kansen om AZ op 1-0 te zetten. Daar tussendoor moest doelman Tim Krul vol aan de bak na een heerlijk schot van Jergé Hoefdraad. De Alkmaarders kwamen steeds beter in de wedstrijd en Cambuur kwam er bijna niet uit.

Videoref

Stijn Wuijtens leek ver in blessuretijd voor de zege te zorgen. Aanvankelijk keurde arbiter Kevin Blom zijn treffer goed, maar hij kwam daarop terug na overleg met de videoscheidsrechter. Die oordeelde dat Levi Garcia even voor het doelpunt keeper Leonard Nienhuis van SC Cambuur omver duwde. Verlengen geblazen.

Een paar minuten voor het eindsignaal kwamen de Alkmaarders met tien man te staan. Verdediger Rens van Eijden kreeg rood na een overtreding op Sander van de Streek. Omdat er ook in de verlenging geen doelpunten vielen, moesten strafschoppen de uitkomst brengen. En die nam AZ beter. Krul stopte de beslissende penalty.