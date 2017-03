"Het zat de laatste tijd allemaal niet mee. Zeven dagen geleden waren we in Lyon bijna aan het huilen, toen werden we afgeslacht. Het was waardeloos, maar in de competitie en zeker in de beker behalen we alle dingen die we graag willen. Al kan het natuurlijk altijd beter", blikte Van den Brom in gesprek met FOX Sports terug.

Krul

Tim Krul was donderdag de gevierde man in Alkmaar. De van Newcastle United gehuurde doelman stopte in de strafschoppenserie de beslissende penalty. "Dat is heel mooi voor Tim na zijn stroeve start. Pingels stoppen is echt een kwaliteit van hem. We hebben een keer met heel het land staan juichen voor hem en nu maakt hij het weer waar", aldus Van den Brom, doelend op het WK-duel met Costa Rica in 2014, toen Krul Oranje als invaller naar de volgende hielp met twee katachtige reddingen.

Tijdens de strafschoppenreeks wist de AZ-trainer even niet meer waar hij het zoeken moest. "Je weet niet wat je moet doen. Je probeert rustig te blijven, maar je hebt geen invloed meer. Je probeert één te zijn met de jongens, maar eigenlijk is het toch ieder voor zich. Maar uiteindelijk is daar de ontlading en daar geniet je van."