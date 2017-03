“Hij gooit gewoon te goed. Hij is scherp op zijn triples en dubbels. En ik niet. Tegen mij gooit hij precies alles. Hij moet ineens twee wedstrijden spelen, vanwege de blessure van Michael van Gerwen. En dat gooit misschien zijn hele systeem in de war en dat is net even genoeg om scherp te staan."

Door zijn overwinning heeft Chisnall nu evenveel punten als Barney. "Maar daar houd ik me niet mee bezig", stelde de duidelijke aangeslagen Hagenaar in een opmerkelijk gesprek met RTL7. Van Barneveld lijkt zich niet meer bezig te willen houden met het klassement in de Premier League.

"Het is klaar, het is wel goed zo. Ik ga me er niet meer druk om maken. Ik ga elke week naar Engeland, ik probeer er het beste van te maken, maar het is prima zo. Ik ga geen extra motivatie meer pakken. Het voelde zo verschrikkelijk oké. Ik heb afgelopen weekeinde zó goed gespeeld, maar vanavond valt het dan allemaal niet. Dan denk ik: waar doe ik het voor? Met al die up en downs."

Foto: Chris Dean/PDC