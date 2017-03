Franse voetballegende Kopa overleden

De oud-aanvaller speelde in zijn carrière voor Stade de Reims en Real Madrid en won met die laatste ploeg drie keer de Europa Cup I. Hij won de Gouden Bal in 1958 en werd in hetzelfde jaar uitgeroepen tot beste speler van het WK van 1958 in Zweden, waar hij met Frankrijk derde werd.

Kopa werd geboren als Raymond Kopaszewski en was de zoon van Poolse immigranten. Hij begon zijn loopbaan bij Angers voor hij naar Reims verhuisde.

De Franse ploeg stond in 1956 in de eerste Europa Cup I-finale, maar verloor die met 4-3 van Real Madrid. Na die finale haalde Real Kopa, die daar in drie seizoenen drie keer de Europa Cup I won. Daarna keerde hij terug naar Reims waar hij in 1967 zijn loopbaan op 36-jarige leeftijd beëindigde.

