PSV heeft nieuw doel: 'We richten ons op de 2e plek'

"De teleurstelling bij de spelers was groot afgelopen week", erkent Cocu, die na de 2-1 in De Kuip met zijn ploeg nu zes punten achter nummer twee Ajax en elf punten achter koploper Feyenoord staat. "Daar hebben we een paar dagen voor nodig gehad, dat is logisch. Als het seizoen afgelopen is zullen we een uitgebreidere analyse maken. Dat hoort altijd bij topsport. Bij winst en bij verlies."

PSV moet het zaterdag tegen Roda JC nog zonder de aan zijn knie geblesseerde Marco van Ginkel doen: "Het gaat wel goed, maar de wedstrijd komt nog te vroeg."