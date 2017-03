Haase laat kans op prachtige primeur liggen

Zowel in de eerste als in de tweede set nam Haase een breek voorsprong tegen Verdasco. De 29-jarige Hagenaar zag de nummer 35 van de wereld echter beide keren terug breken. In de eerste set was de Spanjaard vervolgens te sterk in de tiebreak, maar in de tweede set rechtte Haase zijn rug. Op 6-5 voerde hij de druk op de service van zijn tegenstander met succes op: 7-5.

In de eerste game van de derde set ging het vervolgens direct mis. Verdasco brak de Nederlandse nummer 66 van de ranking op love. Die dreun kwam de inmiddels behoorlijk gefrustreerde Haase niet meer te boven.

Primeur

Het was voor Haase de eerste keer in zijn loopbaan dat hij zich bij de laatste vier plaats op een zogenaamd 500-toernooi. Dit houdt in dat de eindzege 500 punten oplevert voor de wereldranglijst. Alleen World Tour Masters en de Grand Slams leveren meer punten op.

Haase wist in zijn loopbaan twee keer een ATP-toernooi op zijn naam te schrijven. In 2011 en 2012 won hij het 250-toernooi van Kitzbühel.