Koeman is er klaar mee: 'Ik zeg er niks meer over'

Koeman kreeg onder meer vragen over de vacature die Barcelona voor volgend jaar heeft nu trainer Luis Enrique bekend heeft gemaakt te vertrekken. "Elk woord dat ik over Barcelona zeg, is er één te veel. Ik praat niet over Barcelona."

Even later kreeg Koeman de vraag of hij dacht dat Spurs-manager Mauricio Pochettino in beeld was bij Barça. "Hij werkt al bij een grote club", aldus Koeman over de coach van de aanstaande tegenstander. "Ik denk dat hij gelukkig is. Maar ik zal hem zondag vragen of hij naar Barcelona wil."

Ook waren er opnieuw vragen voor Koeman over Manchester United-aanvaller Wayne Rooney. De Nederlander had eerder laten weten de Engelse international graag aan zijn selectie toe te voegen als hij bij United zou vertrekken. "Ik zeg niks meer over Rooney, op die vragen heb ik al eerder antwoord gegeven. Hij is een speler van United en we zien wel wat er in de toekomst gebeurt."