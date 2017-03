Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

LIVE EXTRA sc Heerenveen - Go Ahead Eagles

39 min geleden

De eredivisie begint dit weekeinde in Heerenveen waar de Friezen degradatiekandidaat Go Ahead Eagles ontvangt. Jeremiah St. Juste en Pelle van Amersfoort keren bij Heerenveen terug in de basis. Beide spelers komen terug van een schorsing.