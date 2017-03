premium

Rommeltje bij finale 60 meter horden

1 uur geleden

Ondanks een behoorlijke start is Nadine Visser er niet in geslaagd een medaille te pakken op de 60 meter horden bij de EK indoor. De 22-jarige atlete eindigde in Belgrado als zevende in 8.04. De Duitse Cindy Rodeler snelde na het goud in 7.88. Zij onttroonde de Wit-Russin Alina Talai, die in 7,92 genoegen moest nemen met zilver. Pamela Dutkiewicz bezorgde in 7,95 Duitsland ook het brons.