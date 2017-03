SC Heerenveen verspeelt zege op valreep tegen Eagles

Bij rust leidde Go Ahead dankzij een doelpunt van Sam Hendriks in de 33e minuut. Het was aan twee invallers te danken dat Heerenveen in de tweede helft op voorsprong kwam. Henk Veerman maakte in de 65e minuut gelijk en Luciano Slagveer nam vijf minuten later de 2-1 voor zijn rekening.

Aan dat tweede doelpunt ging een fraaie pass van het Noorse talent Martin Ødegaard vooraf. Leon de Kogel, ook al een invaller, zorgde er met een doelpunt in de 89e minuut voor dat Go Ahead alsnog een punt aan het duel overhield.

Heerenveen blijft zesde in de eredivisie. Voor Go Ahead was het punt welkom in de strijd tegen degradatie. De Deventenaren hebben nu twee punten meer dan hekkensluiter ADO Den Haag.

Foto: ANP