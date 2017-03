Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

UK Open: Qualifier stunt tegen Anderson

1 uur geleden

Er doen nog zeven Nederlanders mee aan de UK Open. Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp en Dirk van Duijvenbode schaarden zich bij de laatste 32 darters. Michael van Gerwen zit er niet bij. De Brabantse wereldkampioen heeft te veel last van een rugblessure. Vorig jaar was Mighty Mike nog de beste bij de UK Open in Minehead.