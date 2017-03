Haase tankt vertrouwen en is 129.000 dollar rijker

„Een goeie week, maar er zat meer in. Hopelijk kan ik dit meenemen naar de rest van het seizoen. De Hagenaar duikt de top vijftig van de ATP-ranglijst in. „Maar de ranking is nu niet zo interessant. Het gaat om goed blijven spelen.”

Een bijzonder sterk toernooi van Haase eindigde in een vloek en een zucht voor de Nederlander. In zijn halve finale kon hij prima mee met Verdasco, maar de eindsprint van de Spanjaard bleek Haase te machtig: 6-7 (5), 5-7 en 6-1.

“Na de tweede set ging hij naar de wc. Vervolgens keerde hij terug, ging voor alles en raakte alles. Ik heb er keihard voor gevochten. Verdasco heeft tegen wereldtoppers ook al laten zien hoe bizar goed hij kan spelen”, was de duidelijke conclusie van Haase.