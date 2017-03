Fans achter penaltyheld Krul: 'Pak hem, pak hem'

„In de laatste minuten van de verlenging gingen mijn gedachten al terug naar het WK van 2014 in Brazilië”, doelt Krul op de kwartfinale tegen Costa Rica, waarin hij ook een bepalende rol speelde in een strafschoppenserie. „Door die wedstrijd verwachtte iedereen dat ik tegen Cambuur wel even hetzelfde kunstje zou flikken. De fans achter me werden ook helemaal gek. Ze gooiden van alles op het veld en riepen massaal: pak hem, pak hem.”

Uiteindelijk pareerde Krul de laatste strafschop van Martijn Barto. Iedere voetballiefhebber afgezien van de Cambuur-fan - krijgt nu nog kippenvel bij het terugzien van dat moment. Krul hield de bal na zijn redding omhoog alsof het een beker was, trapte hem vervolgens bijna het stadion uit en vierde tot slot een uitzinnig feest met zijn medespelers, trainers en fans.

