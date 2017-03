premium

Vilhena: 'Ik blijf héél kritisch op mijn eigen spel'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat Tony Vilhena in het afgelopen jaar de ’complete middenvelder’ is geworden. Op de vraag of hij in zijn beste vorm ooit verkeert, zegt Vilhena zelf: „Ik zie het anders, ik ben nu het meest constant. In de voorgaande jaren speelde ik twee keer goed en dan weer een wedstrijd minder. Daarna ging het soms drie keer aardig en dan had ik weer een wedstrijd met fouten. Ik beweer niet dat het nu altijd goed gaat, want ik blijf héél kritisch op mijn eigen spel. Maar het is wel veel constanter.”