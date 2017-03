"Het gaat om winnen. Heel leuk die akka-panna’s, daar ga ik ook voor naar het voetbal, maar ik ga ook naar het voetbal om de trekker over te halen. Van daaruit kun je dan frivool spelen. Die aanpassing moeten wij gaan maken", aldus de oefenmeester.

Erwin Mulder ging met de late gelijkmaker van Go Ahead lelijk in de fout, maar Streppel wilde de doelman niet de schuld gegeven van de onnodige remise. "Je wint en verliest met zijn allen. En vandaag hebben we met zijn allen gelijkgespeeld. Zo simpel is het. Het is heel zuur en onverdiend, maar we hadden het zelf gewoon eerder moeten beslissen."