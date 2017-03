,,Ik kan nu nog elke spelonk in het Diekman uittekenen in mijn hoofd. Dan is het toch vreselijk als de continuïteit van zo’n club in gevaar komt. Bij FC Twente ligt vijfentwintig jaar van mijn leven. Als je dan ziet dat de club verloren dreigt te gaan, dan doet dat heel erg pijn.”

Foto: ANP

,,Ik heb als assistent van Fred Rutten en Steve McClaren het begin van de tweede bloeiperiode meegemaakt. FC Twente ging steeds beter presteren en natuurlijk droomde je van een kampioenschap, maar eigenlijk was dat iets dat buiten bereik lag. Een jaar na mijn vertrek is het onmogelijke toch mogelijk geworden. Dat heeft wel een hoge prijs gehad. De eerste gekke deal bij FC Twente was de transfer van Bryan Ruiz", stelt Ten Hag terugblikkend.

,,Je kunt zeggen, dat Ruiz FC Twente de titel heeft gebracht, maar dat was wel een waanzinnige deal. Daar was zo’n immens risico mee gemoeid. Dat had niks te maken met een gezonde bedrijfsvoering. Een transfersom van 5,5 miljoen euro voor zeventig procent van de rechten. Het grote probleem was dat het nog lukte ook. Sportief met het kampioenschap en uiteindelijk is hij ook weer voor een hoger bedrag verkocht. Achteraf gezien zou het beter geweest zijn, dat het niet was gelukt, omdat ze vanuit die geslaagde deal verder zijn doorgeslagen.”

Foto: Hollandse Hoogte