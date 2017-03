„Het schaatsen mag z’n roots niet verloochenen”, zegt Schenk in de catacomben van Bislett, dat sinds de renovatie in 2005 slechts dienst doet als thuishaven van derdeklasser Skeid Fotball. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een Golden League-wedstrijd atletiek gehouden. „Het indoorschaatsen gaat om focus, om ritme vasthouden, om rondetijden. Iedereen is volledig met zichzelf bezig. In die zin is het allemaal een beetje klinisch geworden.”

Ritsma, viervoudig wereldkampioen allround, stamt uit de generatie die geleidelijk de overgang van buiten- naar binnenschaatsen meemaakte. De sport heeft het allebei nodig, benadrukt hij. Enerzijds de snelle hooglandbanen van Calgary en Salt Lake City waar schaatsers altijd kunnen jagen op nieuwe records en de ambiance van een uitverkocht Thialf. Anderzijds de winterse ambiance van buitenbanen met het risico op ongelijke omstandigheden.

Foto: Telesport

„Daar moeten we ook niet te moeilijk over doen. Voor schaatsers is dit ook fantastisch. En uiteindelijk is het één keer gebeurd dat op een allroundtoernooi door het weer niet de sterkste won”, zegt Ritsma, verwijzend naar de wereldtitel die de Amerikaan Eric Flaim in 1988 won in Alma Ata.

Ritsma prijst zich gelukkig dat hij die periode bewust heeft meegemaakt. Sterker nog, dat hij prijzen heeft gepakt omdat hij als beste kon omgaan met de wisselende omstandigheden. „Buiten moet je flexibel kunnen zijn in je techniek. Je moet kunnen spelen met de wind. Korte slagen, lange slagen. Er wordt als schaatser mentaal meer van je gevraagd.”

Ritsma en Schenk zijn realist genoeg om te onderkennen dat je de vooruitgang niet tegen kunt gaan. Maar ook in de tijd dat veel jonge schaatsers niet eens meer weten wat Bislett ooit was, moeten grote toernooien af en toe onder winterse omstandigheden afgewerkt worden, menen zij. De laatste keer dat een WK in Bislett werd georganiseerd was in 1986, met Hein Vergeer als winnaar. Ritsma ziet een terugkeer helemaal zitten. „De kans dat het lukt schat ik op tachtig procent.”