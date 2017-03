In de Premier League staat om 18:30 uur een serieuze topper op het programma. Liverpool FC krijgt op Anfield Road bezoek van Arsenal. Manchester United opent de Engelse voetbalmiddag met een thuiswedstrijd tegen AFC Bournemouth. Daley Blind begint op de bank bij The Red Devils.

Premier League 13:30 uur: Manchester United - AFC Bournemouth 18:30 uur: Liverpool - Arsenal Volg HIER live

Ook in Italië clashen er twee topclubs. Het AS Roma van Kevin Strootman ontvangt Napoli in het Stadio Olimpico. Het duel in Rome is een ontmoeting tussen de nummers twee en drie van de Serie A.

Serie A 15:00 uur: AS Roma - Napoli 20:45 uur: AC Milan - Chievo Verona Volg HIER live

In La Liga komt zowel Real Madrid als FC Barcelona in actie en dus kan de stand op de ranglijst er vanavond ineens heel anders uitzien. De ploeg van Luis Enrique heeft momenteel één punt voorsprong op De Koninklijke, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Real Madrid gaat op bezoek bij Eibar, terwijl Barça een thuiswedstrijd speelt. Celta de Vigo is de tegenstander.

Foto: AFP

Primera Division 16:15 uur: Eibar - Real Madrid 20:45 uur: FC Barcelona - Celta Vigo Volg HIER live

Foto: EPA

Andries Jonker maakt zaterdag zijn debuut als trainer van VfL Wolfsburg. De Nederlander is met Die Wölfe afgereisd naar Mainz, waar een duel met de lokale Fußball- und Sportverein moet worden afgewerkt. Arjen Robben speelt met Bayern München een uitwedstrijd tegen FC Köln. Het Schalke 04 van Klaas-Jan Huntelaar is te gast bij Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga 15:00 uur: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 15:00 uur: FC Köln - Bayern München 15:00 uur: Mainz 05 - VfL Wolfsburg 18:30 uur: Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 Volg HIER live

Foto: EPA

Paris Saint Germain en Nice kunnen zaterdag op gelijke hoogte komen met koploper Monaco. Dan moeten beide ploegen wel winnen van respectievelijk Nancy en Dijon. De Monegasken komen zondag pas in actie.

Ligue 1 17:00 uur: Paris Saint Germain - Nancy 20:00 uur: Dijon - Nice ​​​​​​​Volg HIER live