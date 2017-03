'Scheidsrechter zag niet dat hij op Zlatans hoofd stampte'

Vooral vlak voor rust ging het mis. Tyrone Mings landde in een poging over de liggende Zlatan Ibrahimovic heen te springen, al dan niet bewust, op diens hoofd. De Zweed nam later wraak met een keiharde elleboogstoot.

Foto: AFP

"Ik denk dat de scheidsrechter niet gezien heeft dat Tyrone Mings bij Zlatan op zijn hoofd stampte", aldus Rooney. "Ik wel, ik was daar ook. Dit hoort niet bij voetbal. Iedereen houdt van tackles en die zijn de laatste jaren veelal uit het spel verdwenen. Maar op iemand zijn hoofd stampen, is gewoon verkeerd en daar zou geen plaats voor moeten zijn in het voetbal. Ik weet zeker dat hij alsnog gestraft gaat worden."

Over de elleboogstoot van Zlatan die volgde, was Rooney een stuk minder uitgesproken: "Ik nam de corner, dus dat kon ik niet zien. Er zal vast nog naar gekeken worden."

'Een mooie strijd'

Mings had een heel andere lezing van beide incidenten. "Ik zou nooit zoiets doen", zei de verdediger over het bewust op het hoofd staan van zijn tegenstander. "Ik hou van hard en eerlijk spel, dat andere is niet mijn spel."

Foto: Reuters

De elleboog van de Zweedse oud-Ajacied had hij wel gevoeld: "Hij is wie hij is, een fysieke speler. Misschien raakte hij me wel met zijn elleboog, ik zag het niet, maar voelde wel iets. Ik had de hele wedstrijd het idee dat hij achter mee aanzat. Het was een mooie strijd."

ManUnited-trainer José Mourinho liet weten dat hij vond dat de scheidsrechter een prima wedstrijd had gefloten.