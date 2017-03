"Zo'n zege lijkt misschien makkelijk, maar het is lastig spelen tegen een ploeg die het veld zo klein houdt'', zei hij. "Dat hebben we zelf dit seizoen ook vaak gemerkt.''

"We hebben de wedstrijd gemaakt en vier keer gescoord'', zei Cocu. "We hadden nog vaker kunnen scoren en dat was wel lekker geweest voor ons doelsaldo. We zijn nu afhankelijk van onze concurrenten'', doelde hij op koploper Feyenoord en Ajax.

"We krijgen Ajax nog wel op bezoek hier. We moeten ervoor zorgen dat we dan nog een kans hebben om hen op de ranglijst te passeren. Dus we moeten nu een goede serie wedstrijden gaan neerzetten.''