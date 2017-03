'Barney' rekende eerst dankzij onder meer een gemiddelde van 104 af met landgenoot Ron Meulenkamp: 10-3 in legs. 's Avonds overtuigde de Hagenaar wat minder, maar Alan Tabern moest er wel aan geloven: 10-7. Van Barneveld jaagt op zijn derde titel bij het grote toernooi in Minehead. In 2006 en 2007 triomfeerde de vijfvoudig wereldkampioen.

Vincent van der Voort schakelde in een thriller Jelle Klaasen uit. In de titanenstrijd zegevierde hij met 10-9. Michael van Gerwen ontbreekt door een rugblessure. De wereldkampioen pakte vorig jaar de titel door Peter Wright te verslaan. "Een titel kwijtraken, hoort erbij", stelde hij nuchter vast.