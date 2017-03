premium

Siem de Jong maakt eerste basisplaats sinds december waar

52 min geleden

PSV had zich geen beter medicijn kunnen wensen om het chagrijn van de optater in De Kuip te verdrijven dan het bezoek van Roda JC aan Eindhoven. De Limburgers legden PSV geen strobreed in de weg en werden kansloos afgedroogd: 4-0. ,,Dit was een goede manier om er een beetje overheen te komen, al zal de teleurstelling nog wel even blijven doorwerken”, aldus Siem de Jong, die een sleutelrol vervulde.