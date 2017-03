Nederlands crosssucces in Indonesische modderpoel

Jeffrey Herlings die nog steeds gehandicapt is door een handblessure, behoorde tot de vele rijders die in de prut kwamen vast te zitten. Hoewel de KTM-coureur en MX2-wereldkampioen van vorig jaar aanvankelijk een goede start had, moest hij terrein prijsgeven. Op de achtste plaats liggen reed hij zich op een plek vast, waar ook regerend MXGP-wereldkampioen Tim Gajser en de 2015-wereldkampioen Romain Febvre in de problemen kwamen. Herlings eindigde als zeventiende in de achterhoede. Van hun terugval profiteerde de Italiaan Tony Cairoli die achter de Belg Clement Desalle (Kawasaki) vierde werd. De achtvoudig wereldkampioen bouwde daardoor zijn WK-leiding uit. Vorige week won Cairoli de openings-GP in Qatar.

In de MX2 deed Davy Pootjes uit Ammerzoden het zeer goed. De KTM-rijder van het HSF Logistic Team reed in de eerste manche naar een tweede plaats. De zege ging naar de Zwitserse Suzuki-rijder Jeremy Seewer die vorig jaar nog één van de concurrenten van Herlings was.