Kramer al op rozen, Wüst nog niet

Kramer heeft normaal gesproken van niemand meer iets te duchten na een voor zijn doen degelijke 500 meter (36,41) en een ijzersterke vijf kilometer. Zijn winnende 6.12,33 op die afstand was de tweede tijd ooit in Hamar gereden. Alleen Kramer zelf was in een vorig schaatsleven, acht jaar geleden, een keer sneller geweest (6.09,74).

Spanning bij de vrouwen

Daarentegen is het toernooi bij de vrouwen zeker nog geen gelopen koers. De Japanse Miho Takagi leidt het klassement na twee afstanden voor achtereenvolgens Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Martina Sábliková. Het verschil tussen Takagi en Wüst is – omgerekend naar de 1500 meter – 0,61 seconden.

