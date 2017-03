premium

Kuyt weer op bank; fitte Elia in basis bij Feyenoord

1 uur geleden

Eljero Elia staat in de basis bij Feyenoord in de Rotterdamse derby tegen Sparta. De aanvaller viel afgelopen zondag in het duel met PSV uit met klachten aan een van zijn enkels en deed het deze week noodgedwongen rustig aan, maar is fit genoeg om van begin af aan mee te doen. Er is weer geen basisplaats voor Dirk Kuyt.