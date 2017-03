LIVE EXTRA - Ajax wil profiteren van uitglijder Feyenoord

14:30 uur FC Groningen - Ajax

FC Groningen-trainer Ernest Faber speelt tegen Ajax met dezelfde elf als vorig weekend tegen FC Utrecht, toen het een 2-0 voorsprong verspeelde. FC Groningen verloor met 3-2. Bij Ajax speelt Daley Sinkgraven weer linksback, terwijl Matthijs de Ligt in het centrum van de verdediging Jairo Riedewald vervangt.

14:30 uur FC Utrecht - ADO Den Haag

Niemand bij de Domstedelingen wil weer zo’n wedstrijd beleven als afgelopen weekend tegen FC Groningen. Daar werd een 2-0 achterstand op de valreep omgezet in een 3-2 zege. ADO-speler Tom Beugelsdijk verscheen deze week voor de tuchtcommissie en hoorde twee duels schorsing tegen zich geëist (plus één voorwaardelijk) voor zijn klap of duw tegen FC Twente-speler Joachim Andersen. Omdat ADO in beroep gaat en de zaak pas op 14 maart dient, kan hij tegen FC Utrecht spelen.

16:45 uur NEC Nijmegen - Heracles

De laatste keer dat NEC niet verloor was op 22 januari tegen Roda JC. Toen werd er thuis met 2-0 gewonnen. Daarna volgden vijf nederlagen. Heracles, de nummer tien van de eredivisie, reist met een voorsprong van drie punten op NEC af naar Nijmegen. "De komende wedstrijden staan in het teken van winnen om handhaving definitief veilig te stellen”, aldus coach John Stegeman van Heracles.

Eerder op de middag verloor koploper Feyenoord verrassend bij Sparta (1-0), terwijl AZ thuis niet verder kwam dan 1-1 tegen Excelsior.

