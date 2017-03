premium

Wüst nog altijd tweede bij WK allround

41 min geleden ANP

Ireen Wüst heeft bij het WK allround in Hamar de 1500 meter op haar naam geschreven. De vijfvoudig kampioene eindigde in een tijd van 1.55,49. De Japanse klassementsleidster Miho Takagi, die Wüst in de laatste race uitstekend partij bood, finishte als tweede in 1.55,81. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië reed de derde tijd (1.56,15).