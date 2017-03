Klaassen: 'Letterlijk en figuurlijk kansen gemist'

"Het was vandaag letterlijk en figuurlijk de dag van de gemiste kansen", refereerde Klaassen bij Fox Sports aan de mogelijkheid die Ajax liet liggen om Feyenoord tot op twee punten te naderen.

"Maar ook op het veld hebben we genoeg kansen gehad om hier in de Euroborg te winnen. We speelden slordig en te gehaast. Pas na de 1-0 van Bryan Linssen gingen we beter en meer vooruit voetballen. Ja, ik zag dat Linssen André Onana aantikte, maar zodra er geen videoscheidsrechter is, heb je met dit soort situaties te maken", verwees Klaassen naar scheidsrechter Bas Nijhuis, die de actie van Linssen niet zag of niet als overtreding beoordeelde.

"We hadden vandaag wel verdiend om te winnen, maar waren niet geweldig. Zonde, want dit was een grote kans om in te lopen."