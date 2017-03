premium

'Vrouwendingen' deren Wüst niet

17 min geleden ANP

Nadat ze zondag in Hamar haar zesde wereldtitel allround had veroverd, kwam het hoge woord bij Ireen Wüst eruit: de aanloop naar het mondiale schaatstoernooi in het Noorse Vikingschip was allesbehalve vlekkeloos verlopen.