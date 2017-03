"Die heeft toch iedere topsporter, of het gegrond is of niet'', zei de Friese grootmeester kort nadat hij zijn negende wereldtitel allround had veroverd. "Het gaat erom hoe je met die twijfels omgaat. In een allroundtoernooi moet je zo weinig mogelijk fouten maken. Dat is me hier gelukt, waardoor ik relatief rustig de 10.000 meter kon uitrijden.''

Ondanks hier en daar wat onzekerheden zo nu en dan weet Kramer één ding zeker: "Ik ben beter dan ooit. Er is dus geen enkele reden om te stoppen.''

Kramer keek in het Noorse Vikingschip alweer gretig uit naar 2018. Nu eens niet naar de Olympische Spelen van Pyeongchang, waar hij sowieso voor goud gaat op de 5000 en 10.000 meter, maar naar het WK allround in de buitenlucht in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Daar ga ik mijn uiterste best doen om mijn tiende wereldtitel te winnen'', beloofde hij.