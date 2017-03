Ajax-doelman neemt schuld op zich: 'Mijn fout'

"Natuurlijk was het mijn fout", gaf de Kameroener voor de camera van Fox Sports volmondig toe. "Nu ik het zo terug zie is het ook wel een overtreding, maar het mag mij gewoon niet overkomen. Ik neem het risico, maar dan mag het niet zo aflopen."

Onana beaamde dat scheidsrechter Bas Nijhuis had kunnen fluiten voor een overtreding, maar protesteerde niet na de goal van Linssen. "De scheidsrechter heeft ook geen makkelijke baan. Maar het is heel zonde. We wisten dat Feyenoord had verloren en dat we met een overwinning goede zaken hadden gedaan. Helaas is dat niet gelukt."