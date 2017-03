Lens speelde de hele wedstrijd voor de ploeg van Dick Advocaat, die Robin van Persie in de 73e minuut het veld in stuurde. Het was de eerste overwinning voor Fenerbahçe na een reeks van vier duels waarin de ploeg niet won. Door de late zege nam de club de derde plek over van Galatasaray. De club van Wesley Sneijder en Nigel de Jong speelt maandag pas.

Bij Osmanlispor deed Adam Maher, oud-speler van AZ en PSV, de gehele wedstrijd mee. De middenvelder kreeg een gele kaart.