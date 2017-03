Bardet kwam zondag ten val in de eerste etappe over 148 kilometer met start en finish in Bois-D’Arcy. Hij liet zich met behulp van een auto terug naar het peloton brengen. Bardet had begrip voor de straf en ging diep door het stof. "Dit had nooit mogen gebeuren'', zei hij. "Dit hoort niet. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle andere renners en wielerfans.''

De Fransman Arnaud Démare schreef de eerste etappe op zijn naam. Hij versloeg zijn landgenoot Julian Alaphilippe in een sprint. Enkele seconden na de binnenkomst van het tweetal sprintte de Noor Alexander Kristoff naar de derde plaats.