"Vanaf vandaag wordt het tijd om lekker te gaan leven en het darts te laten zijn voor wat het is", schrijft de 49-jarige Hagenaar op zijn eigen Facebookpagina.

'Barney' verloor zondagmiddag in de kwartfinales van de UK Open van Peter Wright. Of de vijfvoudig wereldkampioen daadwerkelijk zijn professionele loopbaan beëindigt, is de vraag. De voormalig nummer één van de wereld is wel vaker emotioneel na zure nederlagen.

Na zijn verlies tegen Dave Chisnall, afgelopen donderdag in de Premier League Darts reageerde Van Barneveld zeer ontgoocheld. "Het is klaar, het is wel goed zo. Ik ga me er niet meer druk om maken. Ik ga elke week naar Engeland, ik probeer er het beste van te maken, maar het is prima zo."