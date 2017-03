In Minehead had Gerwyn Price in de eindstrijd niet al te veel in te brengen tegen Wright, die al weken in bloedvorm verkeert. De darter uit Livingston zegevierde met 11-6 in legs en pinkte een traantje weg.

Topduel

Wright had in de kwartfinales in een topduel afgerekend met Raymond van Barneveld, die later repte over stoppen. Een ronde later zegevierde de 46-jarige Schot met 11-5 in legs over Daryl Gurney.

Deze keer geen Van Gerwen

Wright streek met zijn zege 70.000 pond op, meer dan 81.000 euro. De afgelopen twee jaar stond de nummer drie van de wereld ook in de finale. In die duels was hij kansloos tegen Van Gerwen: 11-4 en 11-5 verlies.