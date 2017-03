Ten Dam hoopt dat wielersport ook de veldwegen in Zuid-Limburg ontdekt

,,Onwijs gaaf om te doen”, is de conclusie van Laurens ten Dam in finishplaats Siena. En dat terwijl hij halverwege de wedstrijd voorbij de bevoorrading al de kortste route naar een van de mooiste steden van Toscane heeft genomen. Massale valpartijen op strook vijf en zes (na zo’n tachtig kilometer) zorgden ervoor dat er nog zo’n twintig renners overbleven om voor de zege te strijden.

,,Ik kon om die grote valpartij op strook vijf heen rijden. Toen ik weer op de weg kwam, reed echter iemand me vol van achteren aan. Vervolgens moest ik zeker vijf minuten op een nieuwe fiets wachten en was mijn koers voorbij. Mannen als Peter Sagan en Sep Vanmarcke raakten daar ook kansloos. Alleen Tom Dumoulin is erin geslaagd om van achter die val van voren weer aan te sluiten. Een ongekende prestatie.”

De krachten die Dumoulin daar verspeelde, kwam hij misschien in de finale net tekort om voor een podiumplaats mee te strijden. Waar oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski zegevierde, eindigde Dumoulin een kleine anderhalve minuut later als vijfde. ,,Het was niet mijn beste en gelukkigste wedstrijd, maar jongens wat was het cool”, concludeerde de Limburger.

Een stoer gevoel dat bij bijna alle deelnemers overheerste. ,,Je merkt het ’s ochtends in de teambus al”, benadrukt Ten Dam. ,,Iedereen is gewoon blij en trots dat ze in de Strade Bianche van start mogen gaan. Dat zegt genoeg over een klassieker die pas elf jaar op de kalender staat. Eerlijk gezegd ben ik nu zelfs jaloers op ploegmaten als Mike Teunissen, Chad Haga en Georg Preidler. Hoewel zij ook vanaf die val niks meer voor Dumoulin konden betekenen, hebben zij deze wedstrijd wel kunnen uitrijden.”

Ten Dam nam enkele jaren geleden ook deel aan de Eroica, de fameuze toertocht over de witte grindwegen waar je alleen met een fiets van minstens twintig jaar oud mag deelnemen. ,,Koersen op onverharde wegen spreken in de hedendaagse wielrennen steeds meer aan”, vervolgt hij. ,,Zowel bij de renners als bij het publiek. Ik hoop dat er in Zuid-Limburg ook ooit gedacht wordt om een klassieker over de vele veldwegen te organiseren. Ik durf te wedden dat dit ook binnen no-time een aansprekende wedstrijd is. Het wielrennen moet soms veranderen en ik denk dat de Strade Bianche aangeeft dat dit soort koersen toekomst hebben.”