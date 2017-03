De Ligt (17) nu al rots in de branding bij Ajax

Een week eerder kweet De Ligt zich voorbeeldig van zijn taak als invaller tegen Heracles Almelo en scoorde zelfs. In Groningen bleef hij overeind tegen de constant wisselende spitsen van klein en groot formaat, tegen Bryan Linssen en Mimoun Mahi. Hij won alle duels.

Hoe sterk hij desondanks is, bleek vlak voor tijd. Liefst drie Groningers hingen aan hem toen De Ligt de bal uit een corner uiteindelijk over het doel kopte. Toen hij zich omdraaide zag de jonge Ajacied zijn drie directe tegenstanders op de grond liggen.

"Matthijs is een echte. Een winnaar. Als spits weet je dat je tegen hem een lastige middag gaat beleven”, aldus Kees Kist voormalig Oranje-international en Telesportrapporteur voor het Elftal van de Week. "Die jongen maakte een hele goede indruk. Hij is sterk in de lucht en wint bijna alle kopduels”, aldus Kist, die de centrale verdediger een 6,5 gaf.

„Het verdedigende aspect heeft hij goed onder de knie. Hij is degelijk en zit er kort op. Daarnaast straalt hij uit te willen winnen. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld Joël Veltman. Die was te nonchalant en gaf ook een aantal ziekenhuisballen. Je hoort spelers soms mekkeren als ze ernaast komen te staan, maar in dit soort potjes moet je het dan wel laten zien.”

De Ligt zal donderdag in de Europa League tegen FC Kopenhagen waarschijnlijk ook aan de bak moeten. Davinson Sanchez en Veltman zijn immers geschorst. Volgens Kist is de jeugdige verdediger er klaar voor om zich ook in Europees verband te laten zien. „Geregeld worden talenten bij hun doorbraak op een voetstuk geplaatst, om er vervolgens weer vanaf te vallen. Bij De Ligt zie ik dat niet zo snel gebeuren. Die jongen is onverstoorbaar. Hij weet wat hij kan en laat zich niet gek maken. Daar gaat Ajax veel plezier aan beleven en ik denk in de toekomst ook Oranje.”