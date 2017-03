Niets aan de hand: Van Barneveld blijft gewoon darten

"Al dertig jaar komt darten voor mij op plek 1, 2 en 3 in mijn leven, daarna komen pas familie en vrienden'', schrijft Van Barneveld. "Natuurlijk zal ik alles doen om titels te winnen maar de opofferingen zijn soms te groot en dan is het gat te diep waar ik mezelf in laat vallen. Er moet meer balans komen.....Dus wat ik bedoelde met mijn bericht was. Vanaf nu wil ik wat meer genieten en mijn gezin, familie en vrienden bovenaan zetten."