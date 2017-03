Colbrelli pakt tweede etappe in Parijs-Nice

De 26-jarige Italiaan liet in de massasprint onder meer Arnaud Démare, John Degenkolb, Dylan Groenewegen, Matti Breschel en Alexander Kristoff achter zich.

Borut Bozic en Tony Martin kwamen in de openingsfase ten val, maar hielden daar geen ernstige schade aan over en zaten snel weer op de fiets. Op de enige klim van de dag kwam Romain Hardy van Fortuneo als eerste boven, maar ook Sam Oomen van Sunweb liet zich zien. De Nederlander bereikte als derde de top. Naast Hardy ging ook Julien Simon van Cofidis hem voor.

Wind

De wind zorgde voor spektakel in de beginfase, want het peloton brokkelde snel in delen uiteen. Degenkolb toonde zich de sterkste in de tussensprint, door die op zijn naam te schrijven. Na twee uur koersen wezen de cijfers uit dat het echt een 'grote mannen-etappe was', want de gemiddelde snelheid bedroeg liefst 49 kilometer per uur.

Met nog vijftien kilometer te gaan kwam Philippe Gilbert alleen aan kop, maar de Belg werd acht kilometer voor het einde weer ingerekend. De eindsprint werd dus uiteindelijk een prooi voor Colbrelli, terwijl Démare de eerste plaats in het klassement behield. Achter hem volgen Julian Alaphilippe (tweede) en Gilbert (op de derde plaats).

De Australiër Richie Porte, tweevoudig winnaar van de 'Koers naar de zon', raakte in de etappe op grote achterstand en kan een derde eindzege vergeten.