Weiler volgde in juni vorig jaar de ontslagen Besnik Hasi op. De Brusselse topclub, waar Bram Nuytinck onder contract staat, is zeer tevreden over de nieuwe coach. "Hij heeft Anderlecht weer op de kaart gezet door een duidelijke visie op de spelersgroep over te brengen", aldus voorzitter Herman Van Holsbeeck. Ook Weiler voelt zich op zijn plaats. "Dit seizoen staat in het teken van wederopbouw. De basis is gelegd, hier kunnen we op voortbouwen."

Weiler voetbalde onder meer voor Servette Genève en FC Zürich en was in eigen land werkzaam als coach voor Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau. Daarna stond hij aan het roer bij FC Nürnberg.