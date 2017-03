"Mijn handen waren zo bevroren dat ik op één kilometer van de streep per ongeluk naar mijn binnenblad schakelde", aldus Kittel, die in volle sprint dus ineens al zijn snelheid verloor. De Duitser van Quick-Step Floors moest uiteindelijk genoegen nemen met plek twintig.

In de ijskoude omstandigheden, die ook Dylan Groenewegen niet onberoerd lieten, was het de Italiaan Sonny Colbrelli die enigszins verrassend met de zege aan de haal ging. "Vandaag was echt een hardcore etappe", stelde Kittel rond de klok van achten op Twitter. "Ik weet gewoon niet of ik mijn herinneringen aan vandaag wil onthouden of vergeten. Hoe dan ook, tijd om naar bed te gaan."