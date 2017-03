De fans van de thuisploeg hieven in de 70e minuut een respectloos lied aan toen de Luxemburgse NYC-verdediger Maxime Chanot na een tik op zijn knie een blessurebehandeling nodig had. "Move b*tch, get off the pitch!", werd er gezongen. Vrij vertaald: "Ga van het veld, mietje!"

De avond werd voor de debuterende Chanot nog erger. New York, waar onder meer Andrea Pirlo en David Villa onder contract staan, verloor met 1-0. Het was voor beide teams het eerste duel van het nieuwe Amerikaanse seizoen.

Bekijk HIER de beelden van het voorval.